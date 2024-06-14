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Царьград

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Запад нацелился на свержение Путина. Две задачи выполнены, осталась третья

Запад нацелился на свержение Путина. Две задачи выполнены, осталась третья

Политолог считает, что западные страны уже одержали две большие победы над Россией. И намерены свергнуть Путина.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Ни социализм, ни коммунизм никогда не сулили всем всего поровну. Даже потребности у всех разные. Но русская мечта о справедливости у нас мутировала в убеждение о вседозволенности. Централизм, как становой хребет государства, мутировал в сходки кланов. Вот и болтаемся как нечто в проруби. В бока пиндосня пинает, внутри - басмачи, понимаешь, «шалят». А «победы» Запада - это горбачевы, ельцины и пр. местечковая шваль, дорвавшаяся до власти, и по умолчанию не способная понять что с ней делать. Да и сейчас подобные выныривали на пробежке по красной дорожке. Ищем основное звено, за которое надо потянуть, но цепь рваная. Вот соберем, тогда держись худая жисть!
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13 час.
Sergiy Che
...ныл хныкалка Юткин, который как все ему подобные, своё болтание в проруби как известная субстанция спешил приписать всему народу и всей России (которые ващет никогда вроде такого права Юткиным не делегировали)) - очередной диванный нытик свои проблемы облечённые в демагогию России приписать пытается....
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10 час.

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