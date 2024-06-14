Запад нацелился на свержение Путина. Две задачи выполнены, осталась третья

АЮ

Александр Юткин

Ни социализм, ни коммунизм никогда не сулили всем всего поровну. Даже потребности у всех разные. Но русская мечта о справедливости у нас мутировала в убеждение о вседозволенности. Централизм, как становой хребет государства, мутировал в сходки кланов. Вот и болтаемся как нечто в проруби. В бока пиндосня пинает, внутри - басмачи, понимаешь, «шалят». А «победы» Запада - это горбачевы, ельцины и пр. местечковая шваль, дорвавшаяся до власти, и по умолчанию не способная понять что с ней делать. Да и сейчас подобные выныривали на пробежке по красной дорожке. Ищем основное звено, за которое надо потянуть, но цепь рваная. Вот соберем, тогда держись худая жисть!