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Царьград

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Станция метро "Крылатское" вновь открыта после проверки инфраструктуры

Станция метро "Крылатское" вновь открыта после проверки инфраструктуры

Станция метро "Крылатское" в Москве возобновила работу после проверки инфраструктуры. Департамент транспорта столицы сообщил, что теперь станция функционирует в штатном режиме, обеспечивая пассажирам доступ к услугам метрополитена.

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