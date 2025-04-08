У экс-чиновника Минсельхоза изъяли квартиры в Москве и в Крыму

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства с бывшего главы структуры Минсельхоза ФГБУ "Госсорткомиссия" Михаила Александрова и его близких квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Черного моря и мотоцикл Harley-Davidson, следует из … .