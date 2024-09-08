На Моргенштерна* завели дело за уклонение от обязанностей иноагента

Об этом сообщили в СК РФ Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев*), признанный иноагентом в РФ, стал фигурантом уголовного дела об игнорировании закона об иноагентах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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