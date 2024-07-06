Это больно: Россия уничтожила на Украине мощную РСЗО М270

Российские войска уничтожили РСЗО М270, которую Запад поставил Украине, пишет NI. Потеря данных установок крайне болезненна для ВСУ, поскольку они очень эффективны в бою — но в то же время количество единиц этого оружия у Киева крайне ограничено.