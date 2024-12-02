В Смоленске на Чертовом мосту устранят смертельно опасные ловушки

Коммунальщики уже очистили конструкцию. Следом к ситуации подключится «Смоленскавтодор» Муниципальные службы и местный филиал «Смоленскавтодора» ликвидируют гололёд, уберут брошенную растительность, установят поручни на Чёртовом мосту в областном центре.
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