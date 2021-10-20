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Сатановский: То,что с НАТО у нас ничего путного не получится и получиться не может, было понятно давным давно.

Сатановский: То,что с НАТО у нас ничего путного не получится и получиться не может, было понятно давным давно.

Сергей Лавров объявил о приостановке с 1 ноября работы миссии НАТО в Москве. Понять можно. Они нам, мы им.

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Владимир Морж
Вообще-то контактировать с НАТО приличествует, например, ОДКБ (на знаю, о чём, но одна военная организация обсуждает что-то с другой - это по статусу нормально). Поскольку НАТО - прокладка США в Европе, то и Москве следует разговаривать с Вашингтоном, а не Брюсселем. Это было понятно с самого начала. Существование НАТО как военной организации сегодня совершенно бессмысленно. Военные операции США спокойно проводит и без альянса, выдернув нужного сателлита для массовки. Другое дело, что это рынок сбыта американского вооружения, это да.

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