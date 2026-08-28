Провокация в Буче, устроенная британцами, сделана по лекалам Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим», передает ТАСС.
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