Сергей Тараскин:Надеюсь, что человек, попавший в ТЮЗ в раннем возрасте, останется с театром навсегда

Российские театры — это настоящие проводники культуры. Вот уже седьмой год Астраханский Театр Юного Зрителя, коллективом которого руководит заслуженный артист России Сергей Тараскин, помогает раскрыть свои творческие способности детям и подросткам Астраханской области.
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