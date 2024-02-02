Страна и люди
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Страна и люди

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Сергей Тараскин:Надеюсь, что человек, попавший в ТЮЗ в раннем возрасте, останется с театром навсегда

Сергей Тараскин:Надеюсь, что человек, попавший в ТЮЗ в раннем возрасте, останется с театром навсегда

Российские театры — это настоящие проводники культуры. Вот уже седьмой год Астраханский Театр Юного Зрителя, коллективом которого руководит заслуженный артист России Сергей Тараскин, помогает раскрыть свои творческие способности детям и подросткам Астраханской области.

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