Алексей Ерёменко: Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской обороны!

Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской обороны!Поздравляю вас с профессиональным праздником!Этот день напоминает нам о том, насколько важна гражданская оборона для обеспечения безопасности и защиты нашего общества.
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