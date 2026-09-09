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От московского шоппинга до Тихого океана: как супруги-аналитики идут пешком 10 тысяч километров во Владивосток

От московского шоппинга до Тихого океана: как супруги-аналитики идут пешком 10 тысяч километров во Владивосток

19 января 2026 года с Красной площади отправились в путь два московских фрилансера с рюкзаками. Их цель — прошагать около 10 тысяч километров до Владивостока.

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