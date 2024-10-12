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Всего два изменения в образе жизни могут устранить тяжелые повреждения печени

Всего два изменения в образе жизни могут устранить тяжелые повреждения печени

Новое исследование, проведённое учёными из Университета Миссури, подтвердило, что всего двух изменений в образе жизни будет достаточно, чтобы значительно улучшить состояние печени при метаболическом стеатогепатите.

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