Всего два изменения в образе жизни могут устранить тяжелые повреждения печени

Новое исследование, проведённое учёными из Университета Миссури, подтвердило, что всего двух изменений в образе жизни будет достаточно, чтобы значительно улучшить состояние печени при метаболическом стеатогепатите.
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