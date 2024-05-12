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Хуан-Пабло Монтойя: «Для Ферстаппена было бы безумием уходить из «Ред Булл»

Монтойя не ждет ухода Ферстаппена из «Ред Булл». Бывший пилот «Формулы-1» считает, что действующий чемпион мира не собирается менять команду, несмотря на скандалы и борьбу за власть в «Ред Булл».

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