ВС России поразили сухогруз и паром в порту Черноморск

Вооруженные силы России в ходе ночного удара поразили сухогруз и паром в порту Черноморск, сообщили в Минобороны РФ.
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