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Рогов объяснил, зачем Киеву срочно понадобилось перемирие: Это лукавство

Рогов объяснил, зачем Киеву срочно понадобилось перемирие: Это лукавство

Заявления Киева о готовности к перемирию являются лукавством, уверен Владимир Рогов.Резкое желание киевского режима к перемирию и прекращению конфликта объясняется отнюдь не миролюбиями целями.

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