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Регионы России

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Манфред Угальде оценил переход Мирлинда Даку в «Спартак»

Манфред Угальде оценил переход Мирлинда Даку в «Спартак»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде поделился впечатлениями от сотрудничества с новым партнёром по атаке Мирлиндом Даку, который перешёл в команду из «Рубина» в августе.

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