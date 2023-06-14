Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили полицейские в квартире на Институтском проспекте

Сообщение поступило в дежурную часть, на место отправили наряд патрульно-постовой службы. Тело пенсионера нашли в квартире на Институтском проспекте в Выборгском районе Петербурга.
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