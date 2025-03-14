Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не были упомянуты в заявлении о перемирии

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении по вопросу прекращения огня на Украине.