МЧС: В Анапе и Темрюкском районе собрано более 96000 тонн загрязненного грунта

В ходе проведения работ по ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе сотрудниками ведомства, представителями муниципалитетов и добровольцами собрано и вывезено более 96 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
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