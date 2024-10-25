Тренер Тибау заявил, что шансы у Кудряшова и Родригеса в предстоящем бою равны

Муслим Тулшаев, тренер бразильского бойца Глейсона Тибау, заявил, что шансы россиянина Дмитрия Кудряшова и бразильца Фернандо Родригеса в предстоящем бою, который пройдет в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ", равны.
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