Армия России штурмует курскую Махновку: идут тяжёлые встречные бои (ФОТО, КАРТА)

На южном фланге Курской области продолжаются бои в западной части н. п. Махновка. «Подразделения российских войск в течении последних дней ведут штурмовые действия в западной части населённого пункта в северном направлении», — пишут ресурсы противника.
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