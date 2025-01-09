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Русская весна

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Армия России штурмует курскую Махновку: идут тяжёлые встречные бои (ФОТО, КАРТА)

Армия России штурмует курскую Махновку: идут тяжёлые встречные бои (ФОТО, КАРТА)

На южном фланге Курской области продолжаются бои в западной части н. п. Махновка. «Подразделения российских войск в течении последних дней ведут штурмовые действия в западной части населённого пункта в северном направлении», — пишут ресурсы противника.

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