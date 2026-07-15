Этот завтрак заменит бутерброды. Хрустящий лаваш с сыром, яйцом и грибами

Горячий ролл из лаваша или тортильи, наполненный яичным скремблом со сливками и зеленым луком, обжаренными со сливочным маслом и пикантной аджикой шампиньонами, консервированной красной фасолью в томате и тертым полутвердым сыром.
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