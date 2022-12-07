Ксения Собчак высмеяла постельные сцены с российскими актерами в кино

Журналист Ксения Собчак высказалась по поводу откровенных эпизодов в кинематографе. В авторском Telegram-канале телеведущая написала о сериале «Белый лотос», в одном из кадров которого использовался специальный протез для съемок постельной сцены.
Журналист Ксения Собчак высказалась по поводу откровенных эпизодов в кинематографе. В авторском Telegram-канале телеведущая написала о сериале «Белый лотос», в одном из кадров которого использовался специальный протез для съемок постельной сцены.
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