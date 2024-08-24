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ТСН24

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Диджеи рассказали, что можно назвать странной музыкой

Диджеи рассказали, что можно назвать странной музыкой

24 августа отмечается Международный день странной музыки. Что это за праздник и что сейчас можно назвать странной музыкой? В этом вопросе разбиралась Тульская служба новостей вместе с диджеями, которые находятся в контакте с музыкой каждый день.

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