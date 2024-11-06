FT: идущие выборы оказались самыми дорогими в истории США

Суммарная стоимость предвыборных компаний кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис составила 3,5 миллиарда долларов, в результате чего выборы 2024 года оказались самыми дорогими в американской истории.
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