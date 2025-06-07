«Это будет катастрофа». Хельмут Марко – о риске дисквалификации Ферстаппена

«Это будет катастрофа». Хельмут Марко – о риске дисквалификации ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко надеется, что Макс Ферстаппен избежит штрафных очков на этапах в Канаде и Австрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии