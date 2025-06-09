Водитель грузовика из Смоленской области пойман сотрудниками ДПС с поддельными правами под Липецком

ДПС задержала в Липецкой области смолянина с поддельными правами Житель Смоленской области обвиняется в использовании поддельного водительского удостоверения (часть 3 статьи 327 УК РФ) и приготовлении к даче взятки (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ).
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