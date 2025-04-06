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5koleso.ru

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Свежие комментарии

За сколько сейчас можно взять Geely Emgrand: притворился покупателем и все выяснил

Удалось посетить официальный дилерский центр Geely в Москве, где я особое внимание уделил самой доступной на сегодняшний день новой машине бренда в России и одному из самых доступных новых седанов на российском рынке — Geely Emgrand.

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