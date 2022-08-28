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Губернатор Приморья подарил щенка акита-ину многодетной семье из Уссурийска

Губернатор Приморья подарил щенка акита-ину многодетной семье из Уссурийска

Губернатор Приморского края и его супруга лично выбрали владельцев щенку породы акита-ину. Под важные условия губернатора отлично подошла семья Лактионовых, переехавшая в свой дом в Борисовке и воспитывающая троих дочерей.

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