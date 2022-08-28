Губернатор Приморья подарил щенка акита-ину многодетной семье из Уссурийска

Губернатор Приморского края и его супруга лично выбрали владельцев щенку породы акита-ину. Под важные условия губернатора отлично подошла семья Лактионовых, переехавшая в свой дом в Борисовке и воспитывающая троих дочерей.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- В Белоруссии команды конкурса Армейских международных игр «Стальная магистраль» обменялись подарками
Свежие комментарии