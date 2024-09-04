Парень решил переехать к своей девушке, не предупредив ее. И она ему отказала

Решение жить вместе - это важный шаг в жизни любой пары. Это может многое изменить, ведь встречаться и даже ночевать вместе пару раз в неделю - это одно, а быть в одном помещении вместе каждый день - совершенно другое.
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