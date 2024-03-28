Журналист Mash

Требуемый опыт работы: 1–3 годаПолная занятость, полный деньОбязанности:— Поиск и отработка тем— Поиск эксклюзивной информации— Наработка источников информацииТребования:— Опыт работы в новостях не менее года— Важно умение работать с источниками информации, легко находить общий язык с людьми, с легкостью заводить новые знакомства— Важно иметь представление о работе правоохранительных органов и государственных ведомств, структур— Умение ориентироваться в информационном пространствеУсловия:— Оформление в соответствии с ТК— Современный офис в 7 минутах ходьбы от м.