НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Эшли Коул о cоставе Англии перед Словенией: «Сака мог бы отдохнуть, а Фоден сыграть справа. Его несправедливо критикуют за игру не на своей позиции, но мы знаем, насколько он хорош»

Эшли Коул о cоставе Англии перед Словенией: «Сака мог бы отдохнуть, а Фоден сыграть справа. Его несправедливо критикуют за игру не на своей позиции, но мы знаем, насколько он хорош»

После двух туров Евро-2024 команда Гарета Саутгейта набрала 4 очка и лидирует в группе C. Во вторник англичанам предстоит сыграть со Словенией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх