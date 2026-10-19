Советы о разжижении крови с помощью специальных продуктов не имеют научной основы. Об этом 360.ru рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.
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