www.techinsider Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли Lockheed Martin надеется дать миниатюрным спутникам CubeSats довольно большую работу — регулярно обновлять существующие спутниковые группировки на орбите.
www.techinsider Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли Lockheed Martin надеется дать миниатюрным спутникам CubeSats довольно большую работу — регулярно обновлять существующие спутниковые группировки на орбите.
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