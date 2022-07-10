Тайная доктрина

1 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли

Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли

www.techinsider   Крошечные CubeSats будут ремонтировать и обновлять спутники на орбите Земли Lockheed Martin надеется дать миниатюрным спутникам CubeSats довольно большую работу — регулярно обновлять существующие спутниковые группировки на орбите.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх