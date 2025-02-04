На популярнейший кроссовер объявлены большие скидки

Как ранее сообщал «За рулем», в России подешевели кроссоверы сразу нескольких марок. Конечно, среди прочих выделяется электрический Evolute i-Joy, который стал доступнее сразу на 1 220 000 рублей – столько теперь просят за машину 2025 года выпуска в комплектации Standard.