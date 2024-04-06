В семи муниципалитетах Челябинской области введен режим ЧС

В семи муниципальных образованиях Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка. Как сообщили РИА «Новый День» в региональном правительстве, речь идет о Варнинском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском районах и Троицке.
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