📷❗️ЦАХАЛ продолжает переброску танковых и мотопехотных подразделений в направлении ливанской границы: на автоплатформах замечены ОБТ "Mercava Mk3D", "Mercava Mk.
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📷❗️ЦАХАЛ продолжает переброску танковых и мотопехотных подразделений в направлении ливанской границы: на автоплатформах замечены ОБТ "Mercava Mk3D", "Mercava Mk.