Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына нарушением правосудия

Ранее лидер Белого дома заявил, что преследование является несправедливым Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высказался о решении президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена, назвав его злоупотреблением и нарушением норм правосудия.