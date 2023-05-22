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ВСУ атаковали с помощью БПЛА Грайворон и Борисовку в Белгородской области

ВСУ атаковали с помощью БПЛА Грайворон и Борисовку в Белгородской области

Два частных жилых дома попали под атаку Вооруженных сил Украины в Грайвороне Белгородской области. ВСУ атаковали дома с помощью беспилотников.

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