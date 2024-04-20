ВСУ запустили дроны по российским объектам энергетической инфраструктуры. Украина выбрала новую цель для атак?

Брянский губернатор: при падении дрона ВСУ в области загорелся энергообъект Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированного налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России.
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