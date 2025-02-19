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Царьград

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Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных при Байдене

Трамп распорядился уволить всех прокуроров, назначенных при Байдене

Дональд Трамп поручил министерству юстиции США уволить всех федеральных прокуроров, назначенных при Байдене.

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