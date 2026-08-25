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Михаил Гершкович: «Хотелось бы влиять на назначение тренеров – не лишним было бы посоветоваться со специалистами. Мы защищаем тренерское сообщество, есть доверие РФС»

Глава Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович рассказал о желании влиять на назначения тренеров в клубах.

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