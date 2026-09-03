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В ГД хотят обеспечить пенсионеров и инвалидов бесплатными дровами

В ГД хотят обеспечить пенсионеров и инвалидов бесплатными дровами

Помощь должна снять с уязвимых категорий граждан тяжелую финансовую нагрузку В России тысячи домов, особенно в сельской местности и малых городах, до сих пор используют печи для отопления.

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