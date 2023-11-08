Осенью активность на дачах постепенно замирает — нет уже того летнего веселья и деятельной суеты

Осенью активность в домиках постепенно снижается – уже нет летнего веселья и активной суеты. Однако дачникам закрывать сезон еще рано: нужно подготовить сад к зиме, а также позаботиться о компосте, инструментах и другом инвентаре.
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