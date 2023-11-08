Осенью активность на дачах постепенно замирает — нет уже того летнего веселья и деятельной суеты

﻿﻿Осенью активность в домиках постепенно снижается – уже нет летнего веселья и активной суеты. Однако дачникам закрывать сезон еще рано: нужно подготовить сад к зиме, а также позаботиться о компосте, инструментах и ​​другом инвентаре.