В Раде сообщили о недовольстве населения и панике в офисе Зеленского

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем в зоне боевых действий и недовольства населения, о чем в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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