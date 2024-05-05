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В Раде сообщили о недовольстве населения и панике в офисе Зеленского

В Раде сообщили о недовольстве населения и панике в офисе Зеленского

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем в зоне боевых действий и недовольства населения, о чем в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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