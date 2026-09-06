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Лукин и Рыжанкова выиграли марафон «Пушкин – Петербург». Победители на 30 км – Гуржий и Каменева

6 сентября прошел 99-й марафон «Пушкин – Петербург» на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 и 5 км. Также в рамках забега прошел Кубок России по марафону.

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