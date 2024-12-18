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Подтверждено существование массивных планет вокруг старых звезд

Подтверждено существование массивных планет вокруг старых звезд

Ученые из Европейского космического агентства (ЕКА), НАСА и Национального научного фонда провели исследование, подтверждающее существование массивных планет вокруг старых звезд с низким содержанием тяжелых элементов.

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