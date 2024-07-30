Треть россиян считают внешность важным фактором для построения карьеры

Почти треть — 29% — опрошенных россиян уверены, что внешность важна для построения карьеры. Так больше всего думают: 48% жителей Свердловской области, 34% жителей Нижегородской области и 30% жителей Ростовской области.
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