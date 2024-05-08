Haberturk: Boeing 767 приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

Грузовой самолет из Парижа совершил аварийную посадку в Стамбуле. Передняя стойка шасси не выпустилась в нужный момент, и Boeing 767 со второй попытки приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Haberturk.