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Haberturk: Boeing 767 приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

Haberturk: Boeing 767 приземлился в аэропорту Стамбула с невыпущенным шасси

Грузовой самолет из Парижа совершил аварийную посадку в Стамбуле. Передняя стойка шасси не выпустилась в нужный момент, и Boeing 767 со второй попытки приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Haberturk.

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