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Царьград

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Путин определил новый состав правительства России

Путин определил новый состав правительства России

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства России и директоров служб.Отметим, что ранее предложенных главой государства кандидатов на посты в правительстве обсудили и утвердили в Госдуме.

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