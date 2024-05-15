Путин определил новый состав правительства России

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства России и директоров служб.Отметим, что ранее предложенных главой государства кандидатов на посты в правительстве обсудили и утвердили в Госдуме.
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